قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الفطر الأسود ليس خارجًا عن المألوف في مصر، مؤكدًا أنه موجود في مصر وكل بلاد العالم.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الفطر الأسود لا ينتقل من إنسان لآخر وليس وباءً، موضحًا أنه يصيب الإنسان نتيجة نقص المناعة أو الإصابة بمرض السكري غير المنتظم.

وذكر أن عدد الحالات التي تعالج وشخصت بالفطر الأسود داخل مصر لازالت قليلة، فضلًا عن أن العلاج موجود والأدوية متوفرة، موضحًا أن الإصابات رصدت مع كورونا؛ بسبب العوامل التي تسبب الإصابة بالفطريات كنقص المناعة.

وفي سياق آخر، تحدث مستشار الرئيس للصحة عن هدف الدولة تلقيح 40% من السكان ضد فيروس كورونا، قائلًا إن تلك النسبة تشكل الغالبية العظمى الساحقة من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وذكر أن الدولة تسعى بكل الوسائل والطرق البحث عن اللقاحات من كل المصادر المتاحة، تحقيقًا لتغطية تلك النسبة من السكان، مشددًا على أهمية الاستمرار في الإجراءات والوسائل الوقائية والاحترازية.