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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد حدوث ارتفاع غير مسبوق لمنسوب نهر الأمازون في البرازيل.وغمرت مياه نهر الأمازون ورافده ريو نيغرو مدينة ماناوس البرازيلية، مع ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.