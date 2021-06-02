 بالفيديو.. ارتفاع غير مسبوق لمنسوب نهر الأمازون في البرازيل - بوابة الشروق
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بالفيديو.. ارتفاع غير مسبوق لمنسوب نهر الأمازون في البرازيل

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 4:29 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد حدوث ارتفاع غير مسبوق لمنسوب نهر الأمازون في البرازيل.
وغمرت مياه نهر الأمازون ورافده ريو نيغرو مدينة ماناوس البرازيلية، مع ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة.


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