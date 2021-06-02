 ألمانيا تسجل قرابة 5 آلاف إصابة جديدة و179 وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل قرابة 5 آلاف إصابة جديدة و179 وفاة بكورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:57 ص

سجلت ألمانيا 4 آلاف و917 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و687 ألفا و828 حالة.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الواردة على موقعه الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 88 ألفا و774 شخصا.
وسجلت ألمانيا أكثر من 3 ملايين و509 آلاف و600 حالة تعافي من الفيروس التاجي بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 89 ألفا و400 حالة.


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