ألمانيا تسجل قرابة 5 آلاف إصابة جديدة و179 وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا 4 آلاف و917 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و687 ألفا و828 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الواردة على موقعه الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 88 ألفا و774 شخصا.

وسجلت ألمانيا أكثر من 3 ملايين و509 آلاف و600 حالة تعافي من الفيروس التاجي بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 89 ألفا و400 حالة.