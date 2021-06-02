محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمناطق التي ستحول من عشوائية إلى حضارية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الكبرى مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد؛ وذلك لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بالأحياء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق المطورة.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن ومسؤولي مديرية الطرق، وإدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء، خلال الاجتماع، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بالمناطق التي تم تطويرها بعد أن كانت وكر للعشوائيات بجميع الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضاري الذي حققته المحافظة في المناطق، وعدم السماح بعودة أي أشكال للاشغالات والعشوائية مجددا.

وأكد على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية وفرض الأمن والنظام والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بالمناطق التي تم تطويرها، وذلك حرصا على الاستمرار في الحفاظ على المستوى الجمالي والحضاري ببورسعيد.

وأضاف المحافظ، أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا في ملف القضاء على المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق حضارية تقدم خدمات على أعلى مستوى وتعكس الصورة الحضارية المحافظة ، حتى أصبحت محافظة بورسعيد المحافظة الأولى الخالية من العشوائيات، وتستمر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للانتهاء من أشكال العشوائية والإشغالات والحفاظ على مايتم إنجازه من مشروعات خدمية وتنموية؛ تهدف لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن في هذه المناطق.