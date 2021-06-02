جامعة دمنهور تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن توفير لقاح فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، وتم تلقي اللقاح لعدد ٢٠٠ جرعة حتى الآن بمقر المجمع العلمي، ويأتي تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم وسلامة الطلاب، حيث تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين لمراقبة والامتحانات بالجامعات المصرية.

وقال صالح، إن الجامعة أطلقت حملة توعية بأهمية لقاح كورونا، للحث على تطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب ودارسين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فالحملة التوعوية تؤكد على دور اللقاح كحل وحيد للتصدي للجائحة وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحور في الفيروس والذي ظهر أثره في تنوع الأعراض وزيادة قدرته على الانتشار، وارتفاع معدلات الإصابة.

وأشاد بدور الدولة المصرية في توفير الإمكانيات اللازمة؛ لتوفير اللقاح للمواطنين كما وحذر من عدم الانصياع وراء الشائعات والأكاذيب المضللة حول مخاطر اللقاح والتى لا تستند إلى دليل علمي، مؤكدا أن خطر الكورونا أكبر من الخطر المزمع للقاح، مضيفا أن معظم دول العالم المتقدمة نجحت فى حقن أغلب شعوبها ورجوع الحياة بها إلى طبيعتها.