فاكسيرا: توجيهات رئاسية بالتوسع في إنتاج لقاح كورونا وتصدير الفائض

أعلنت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أنه جار الاستعداد لإجراء التجارب الإكلينية على اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، إنه تم اتخاذ خطوات جادة في العمل على إنتاج لقاح مصري ضد كورونا، موضحة أن خطة الدولة تتضمن الانتهاء من إجراء كافة التجارب على اللقاح بشكل كامل قبل نهاية العام.

وأضافت أنه تم وضع خطة طموحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في عملية إنتاج اللقاح وتصدير الفائض وذلك بعد تحقيق الاكتفاء للسوق المصرية.

وأشارت الموافقة على دعم مالي بقيمة 750 مليون جنيه لزيادة الطاقات الإنتاجية للشركة خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى أنه سيتم التعامل مع لقاح كورونا على أنه لقاح موسمي، وبالتالي يتوجب إتاحة خطوط إنتاج تسمح بتغيطة السوق بشكل كامل وتصدير الفائض.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في مايو الماضي، وصول أول دفعة من المادة الخام لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني بواقع 1400 لتر، ضمن الاتفاقية مع الجانب الصيني لتصنيع 40 مليون جرعة في مصر كأول دولة إفريقية تصنع لقاحات فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء، موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلة إنه بحلول 5 يونيو الجارى سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح سينوفارم بتاريخ 13 يونيو الجارى، وتوريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح سينوفاك بتاريخ 16 يونيو، وكذلك توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من تحالف كوفاكس، خلال الشهر الجارى، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح سينوفاك فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.



