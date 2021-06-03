قضايا الدولة: إمدادنا بأسباب عدم القبول في التعيينات القضائية يحقق الشفافية

قال المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المستبعدين من التعيين في الهيئة لهم أحقية الطعن على قرارات الاستبعاد أمام المحكمة المختصة، موضحًا أن قضايا الدولة تباشر الطعن عن الجهات كلها أمام المحكمة، بحسب القانون والدستور.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن قرار إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية؛ لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، يحقق الشفافية المطلقة.

ونفى وجود مجاملة لأحد في اختيارات المتقدمين للهيئات القضائية، مضيفًا أن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، يساهم في تعيين عدد أكبر.

وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالعنصر النسائي في الهيئات القضائية رغم مشقة العمل، متابعًا: «أثبت وجوده بجدارة، وعندي عضوات في قمة الانضباط والإجادة والتفاني والنجاح، وتقلدن مناصب رؤساء الفروع على مستوى المحافظات، والأقسام الهامة في القاهرة».

وأكد أن النساء يثبتن نجاحًا منقطع النظير بالهيئات القضائية، مختتمًا أن قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر، تكليل لجهود وتحقيق أمل ونداء عظيم نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتكريس الدستور والنص ووضعه موضع التطبيق.

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً، صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق من بينها اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.