إسرائيل تعتزم البدء في تطعيم اليافعين من سن 12 إلى 15

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تخطط إسرائيل لبدء تطعيم اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما ضد كوفيد- 19 الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بعد مشاورات مطولة إن مخاطر الإصابة بالمرض تفوق الآثار الجانبية المحتملة للتطعيم.

وقال البيان "حالات التهاب عضلة القلب بين 16 و 19 عاما نادرة ومرت في الغالب دون مضاعفات".

وتوصي الوزارة، بالنظر إلى المعدل المنخفض للغاية للإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، بتطعيم المرضى المعرضين لمخاطر شديدة وأقاربهم، والشباب في العائلات التي تخطط للسفر إلى الخارج حاليا.

وأضافت "بصرف النظر عن الفئات المعرضة لخطر الإصابة، يمكن تطعيم أي شخص مهتم".

وتنفذ إسرائيل، البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، بنجاح حملة تطعيم منذ 19 ديسمبر.

وانخفضت الإصابات الجديدة والأمراض الخطيرة بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية مما دفع إسرائيل إلى رفع القيود الحكومية بشكل شبه كامل يوم الثلاثاء.