محافظ قنا: التضامن نفذت تدخلات إنسانية لرفع معاناة آلاف الحالات الحرجة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي، نفذت عددا من التدخلات الإنسانية خلال شهر مايو الماضي، استهدفت رفع المعاناة عن حالات فردية وجماعية.

وأشار "الداودي"، إلى أن المديرية قدمت مساعدات لـ25 حالة إغاثة جماعية وفردية بحوالي مبلغ 6250 جنيها وصرف مساعدات ضمانيه لـ104 حالات بمبلغ 32946، بالإضافة إلى صرف حوالي 50000 جنيه لـ211 أسرة من أسر المقاتلين وصرف مبلغ قدره 6209 في مجال التعويضات، وكذا صرف مبلغ 3638 لعدد من الحالات المتضررة من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي.

وأضاف محافظ قنا، أن المديرية أصدرت قرارات إشهار لـ9 جمعيات أهلية للانخراط في منظومة العمل المجتمعي باعتباره شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة، مما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، خاصة البسطاء منهم.

وتابع محافظ قنا، فضلًا عن إصدار المديرية تراخيص لـ6 حضانات جديدة لتكون إضافة حقيقية لقائمة الحضانات الحكومية والأهلية والخاصة الموجودة على أرض المحافظة بما يساهم في تخفيف الضغط من علي الحضانات القائمة.