مجلس الاتحاد الروسي يصوت لصالح الانسحاب من الأجواء المفتوحة

صوت مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا بالبرلمان" لصالح الانسحاب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" للمراقبة العسكرية الجوية الدولية، وذلك بعد تصويت مشابه في مجلس النواب الروسي "الدوما".

ويعد تصويت اليوم، آخر خطوة مهمة من الجانب الروسي لإنهاء المعاهدة بشكل فعلي، حيث لم يتبق سوى توقيع الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما يمثل أمرا شكليا، كون الرئيس نفسه هو من أمر بالانسحاب.

وكانت الإدارة الأمريكية أبلغت موسكو في نهاية مايو أنها لا تريد العودة إلى المعاهدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو من اتخذ قرار الانسحاب قبل نحو عام، ما حمل روسيا على التصرف بالمثل واتهام الولايات المتحدة بإنهاء المعاهدة.

وكانت المعاهدة، التي هدفت إلى الحد من سباق التسلح بعد الحرب الباردة، تتيح للدول الـ34 المشاركة بها إجراء عدد متفق عليه مسبقا من طلعات المراقبة غير المسلحة فوق أراضي بعضها البعض.

وتم الاتفاق على المعاهدة عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

ولطالما وُصفت بأنها ركيزة للثقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" وروسيا.

وبعد الأجواء المفتوحة، تتبقى معاهدة مهمة واحدة فقط للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا: معاهدة "ستارت" الجديدة لتخفيض الأسلحة النووية.

وقبل وقت قصير من انتهاء أجل المعاهدة في فبراير، اتفقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكرملين على تمديدها.