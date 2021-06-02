روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف استمر 6 أشهر

استأنفت روسيا، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية مع بريطانيا، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، قال المركز الروسي لمكافحة تفشي العدوى بفيروس كورونا، إنه بعد تحسن الوضع الوبائي في بريطانيا، قرر المركز عدم تمديد تعليق الحركة الجوية معها.

وأضاف أنه اعتبارًا من اليوم سيتم استئناف الرحلات المنتظمة بين موسكو ولندن، ثلاث مرات في الأسبوع، على أساس المعاملة بالمثل.

جدير بالذكر أن السلطات الروسية قد قررت، في شهر ديسمبر من العام الماضي، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا؛ وذلك بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.