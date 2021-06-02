مهرجان كان السينمائي يمنح جودي فوستر السعفة الفخرية

كشف مهرجان كان السينمائي الدولى، عن منح النجمة والمخرجة والمنتجة الأمريكية الكبيرة، جودي فوستر، السعفة الفخرية للمهرجان، تقديراً لرحلة فنية رائعة، وكونها شخصية فريدة من نوعها التزمت بتقديم أعمال قوية حول بعض القضايا الرئيسية في عصرنا.

ستكون فوستر ضيف الشرف في حفل افتتاح الدورة الـ74 التى ستقام على خشبة المسرح في قصر المهرجان يوم الثلاثاء 6 يوليو.

وكان المهرجان قد منح السعفة الذهبية من قبل لجين مورو، برناردو بيرتولوتشي، جين فوندا، جان بول بيلموندو، مانويل دي أوليفيرا، جان بيير لود، أنيس فاردا وآلان ديلون

وتقول جودى فوستر "كان مهرجان أدين له كثيرًا، لقد غير حياتي تمامًا، وكانت المرة الأولى التي قضيتها في "كروازيت" لحظة حاسمة بالنسبة لي. لطالما كان عرض أحد أفلامي هنا حلمي. في الواقع، لقد أتيحت لي العديد من الفرص لتحقيق حلمي. (كان) مهرجان سينمائي يكرم الفنانين. وأنا أقدر ذلك كثيرا".

وتضيف «يسعدني أن يكون "كان" قد فكر بي، ويشرفني جدًا أن أكون قادرًا على مشاركة بضع كلمات من الحكمة أو التحدث عن مغامرة أو اثنتين مع جيل جديد من صانعي الأفلام».

وأبدى بيير ليسكيور سعادته لتكريم جودى فوستر، وقال: "صديقة موثوقة لمهرجان كان لأكثر من أربعة عقود -سبعة من أفلامها، سواء كانت ممثلة أو مخرجة، تم عرضها هنا- وستنضم إلى الدورة 74 اعتبارًا من افتتاحها. قدمت لنا جودي فوستر هدية رائعة من خلال القدوم للاحتفال بعودة المهرجان على كروازيت. هالتها لا مثيل لها: فهي تجسد الحداثة والذكاء المشع للاستقلال والحاجة إلى الحرية».

يضيف تييري فريموالمندوب العام للمهرجان: «جودي لا تتوقف أبدًا عن إعادة اختراع نفسها. تتساءل بنظرتها الثاقبة، وتتعلم من الآخرين، وهي على استعداد للتراجع عن معتقداتها من أجل صياغة أخلاق جديدة. افعل ما هو عادل. فكرة تسعى جاهدة لنقلها في القرارات التي تتخذها كممثلة ومخرجة، مما يجعلها ثمينة للغاية في هذه الأوقات المربكة. سنكرمها بالدفء والإعجاب!».

فى شهر مايو 1976، وعندما كان عمرها 13 عامًا فقط، صعدت جودى فوستر السلالم في قصر كروازيت، وقدمت فيلم "سائق التاكسى" للمخرج مارتن سكورسيزي، وغادرت مع السعفة الذهبية.

بعد خمسة وأربعين عامًا، عادت جودي فوستر مرة أخرى لتتلقى السعفة الذهبية، هذه المرة لنفسها. ومنذ عام 1976، جمعت أفلامها السينمائية الكبيرة بين المعايير العالية والنجاح الجماهيرى، وقسّمت وقتها بين التمثيل (العديد من الأعمال، حوالي 50 فيلما)، والإخراج (4 أفلام روائية)، وقد حصلت على جائزتي أوسكار (للمتهمين في 1989 والصمت من The Lambs في عام 1992)، كان لديه شخص لواحد مع أساطير الصناعة مثل روبرت دي نيرو، وأنتوني هوبكنز، وميل جيبسون، وكريستين ستيوارت، ودينزل واشنطن، في عيون كاميرا ديفيد فينشر، روبرت زيميكيس، سبايك لي وآلان باركر وحتى كلود شابرول. كانت مسيرتها المهنية أيضًا بمثابة بوابة بين صناعة هوليود وأفلام المؤلفين، والتي تجمعها بشكل طبيعي وبدون شك.