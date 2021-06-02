رئيس محكمة استئناف القاهرة: الرئيس السيسي أثبت أنه أب لكل المصريين

قال المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن أنه أب لكل المصريين وتناول استقلال القضاء بكل قوة، مشيرًا إلى إصداره قرارت تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الاجتماع القضاة اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق لمسائل كثيرة أبرزها التسوية بين القضاة من بينها عمل المرأة في الجهات القضائية مثل مجلس الدولة كما وجه بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات القضائية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أنصف اليوم قضاة مصر.

ولفت إلى أن الرئيس وجه الشكر للقضاة بخصوص الكشف عن قضية العثور على آثار ومجوهرات كييرة داخل شقة، موضحا أن الاجتماع لم يتناول بالتفصيل القضية لا سيما أنها ما زالت قيد التحقيق.

