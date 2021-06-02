العدل الأمريكية بصدد إسقاط التهم ضد متورط في أعمال شغب بالكابيتول

تحركت وزارة العدل الأمريكية لإسقاط التهم الموجهة ضد رجل كان من بين أكثر من 400 شخص اتهمتهم الحكومة باقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وطلب ممثلو الادعاء الاتحادي من قاضٍ، اليوم الثلاثاء، إسقاط التهم الموجهة إلى كريستوفر كيلي، المتهم بالدخول بصورة غير قانونية وعرقلة إجراءات رسمية، من بين جرائم أخرى. ولم يقدم الادعاء تفسيرا لقرار الحكومة.

وجاء في الدعوى أن "الحكومة تعتقد أن التبرئة دون حكم مسبق في الوقت الحالي تخدم مصلحة العدالة"، ورفض إدوارد ماكماهون محامي كيلي الإدلاء بتعليق، ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب الحصول على تعليق.

واتهم مجلس النواب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالتحريض على العصيان لتورطه في أعمال شغب دامية في مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير الماضي.

ووقعت الأحداث بعد أن رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وبدلا من ذلك روج لمزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.