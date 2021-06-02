تباينت أسعار الخضروات في تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقرت أسعار الفاكهة وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.
وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت البطاطس لتتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
وانخفض البصل بنحو 25 قرشًا ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وارتفعت الكوسة بنحو نصف جنيه لتتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.
وارتفعت الفاصولياء بمقدار نصف جنيه لتتراوح من 3 إلى 7 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وارتفع الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
ارتفع الفلفل الحامي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر اليوسفي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.
واستقرت الجوافة لتتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.
وانخفض التفاح المصري بنحو جنيهاً واحداً ليتراوح من 6 إلى 12 جنيهًا.
واستقرت الفراولة لتتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الكانتالوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.