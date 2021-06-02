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2 يونيو.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم

سمر الطحاوي
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 10:35 ص

تباينت أسعار الخضروات في تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقرت أسعار الفاكهة وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.

 

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

 

استقرت الطماطم لتتراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت البطاطس لتتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

وانخفض البصل بنحو 25 قرشًا ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت الكوسة بنحو نصف جنيه لتتراوح من 2 إلى 4.5 جنيه.

وارتفعت الفاصولياء بمقدار نصف جنيه لتتراوح من 3 إلى 7 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفع الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

ارتفع الفلفل الحامي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

 

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

 

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر اليوسفي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.

واستقرت الجوافة لتتراوح من 6 إلى 9 جنيهات.

وانخفض التفاح المصري بنحو جنيهاً واحداً ليتراوح من 6 إلى 12 جنيهًا.

واستقرت الفراولة لتتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الكانتالوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 


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