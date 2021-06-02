زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل: سنكون جزءا من الائتلاف الحكومي

• الكنيست ينتخب يتسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل خلفا لريفلين





أعرب زعيم "الحركة الإسلامية" في إسرائيل، منصور عباس، اليوم الأربعاء، عن تفائله بقرب تشكيل ائتلاف حكومي جديد، مشيرا إلى أن الحركة ستكون جزءا منه.



وقال عباس لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" قبل الانضمام إلى قادة الأحزاب الذين كانوا يسعون لحل الخلافات الأخيرة قبل تشكيل الحكومة المرتقبة: "لا يمكنك أن تقول إن الأمر انتهى حتى ينتهي".



وأضاف عباس، أنه متفائل بقرب تشكيل الائتلاف الحكومي، وأن الحركة الإسلامية في إسرائيل ستكون جزءًا منه. وتنتهي مهلة التفويض لتشكيل الحكومة منتصف ليل الأربعاء.



وتتجه الأنظار في إسرائيل إلى القائمة الموحدة بقيادة عباس، ويحتاج المعسكر المناهض لنتنياهو دعم أربعة نواب آخرين فقط لبلوغ عتبة الـ61 نائبا المطلوبة لتشكيل الحكومة جديدة يفترض أن تنقل البلاد إلى "عهد جديد" وتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين وكذلك سيطرة نتنياهو المستمرة علي السلطة منذ عام 2009.



ومن جهة أخرى، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "عباس، التقى يوم الإثنين الماضي، القيادية في حزب "يمينا، أييليت شاكيد، لبحث دعم الحركة للائتلاف المنتظر.



وطالب عباس في لقائه مع شاكيد، بتعيين عضو بالكنيست عن الحركة نائبا لوزير الداخلية، لدعم الائتلاف الحكومي، لكن شاكيد المرشحة لتولي حقيبة الداخلية في التشكيل المنتظر، أعربت عن معارضتها الشديدة للطلب.



وكان عباس قد صرح في وقت سابق بأنه مستعد للتفاوض مع أي شخص يريد خدمة مصالح المجتمع العربي داخل إسرائيل (20% من سكان إسرائيل).



إلي ذلك، انتخب الكنيست الإسرائيلي، أمس، يتسحاق هرتسوج رئيسًا جديدًا لإسرائيل خلفًا لرؤوفين ريفلين.



يذكر أن هرتسوج سياسي ومحام إسرائيلي، شغل منصب رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة في إسرائيل من 2013 إلى 2017، شغل سابقًا عدة مناصب وزارية منها وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزير الشتات والمجتمع ومكافحة معاداة السامية ووزير السكن والبناء ووزير السياحة.