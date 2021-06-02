تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بخطوط الإنتاج بمصنع لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور عبدالمنعم عبد البارئ مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

واستعرض محافظ بورسعيد، آخر مستجدات العمل بخطوط إنتاج إطارات السيارات، مشيدًا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذي يتميز به مصنع إنتاج إطارات السيارات، والذي يعد من الكيانات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط.

وخلال جولته، تابع اللواء عادل الغضبان، صناعة إحدى إطارات السيارات والتي قام بها إحدى الفنيين ولم تستغرق أكثر من خمس دقائق في صناعته.

ومن جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، بمستوى تنفيذ المصنع والذي يعتبر صرح صناعي عظيم، ومن المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا؛ نظرًا لكونه مصمم على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية.

ووجه المحافظ، بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، ويستمر في تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ويصدر للعديد من الدول بالشرق الأوسط والذى يمثل إضافة صناعية كبرى بمحافظة بورسعيد.