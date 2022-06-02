مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحبط هجومًا إلكترونيًا إيرانيًا على مستشفى بوسطن للأطفال

أكد كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم إلكتروني في الصيف الماضي كان يهدف إلى تعطيل شبكة مستشفى بوسطن للأطفال.

وأضاف راي في مؤتمر بوسطن السنوي للأمن السيبراني، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية يقفون وراء الهجوم، واصفا إياه بأنه "أحد أكثر الهجمات الإلكترونية خسة" شهدها على الإطلاق.

وتايع: "تلقينا تقريرًا من أحد شركائنا في المخابرات يشير إلى أن مستشفى بوسطن للأطفال على وشك الاستهداف، وفهمًا لمدى أهمية الموقف، سارعت الفرقة الإلكترونية في مكتبنا الميداني في بوسطن لإخطار المستشفى".

وأضاف أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من تزويد المستشفى بالمعلومات التي يحتاجها لتحديد التهديدات والتخفيف من حدتها.