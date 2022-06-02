وفد وزاري عربي يقف على احتياجات الشعب اللبناني

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، وفداً مشتركا من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والجامعة العربية.

وأعلن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح أن زيارة الوفد جاءت للاطلاع على احتياجات الشعب اللبناني.

وقال المفلح بعد اللقاء: "إن الزيارة جاءت للاطلاع على أرض الواقع على الاحتياجات الحقيقية والأساسية في موضوع الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني والخروج بتوصيات عملية".

وأشار إلى أن هذه التوصيات " سترفع إلى وزراء خارجية الدول العربية الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعاً نهاية هذا الشهر في لبنان، وسيتم أيضاً رفع توصيات الى مؤتمر القمة العربية للخروج بالحلول الواقعية على أرض الواقع للشعب اللبناني".