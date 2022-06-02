أوكرانيا ترفع سعر الفائدة في إطار استئناف التحركات لكبح التضخم

رفع البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة القياسي إلى أكثر من الضعف، في أول خطوة من هذا النوع منذ أربعة شهور، وذلك لإعادة تنشيط تدابير كبح التضخم وحماية العملة المتضررة بسبب الغزو الروسي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للبنك المركزي الأوكراني أنه تم رفع سعر الفائدة من 10% إلى 25% خلال اجتماع اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2015.



كما قال البنك إن تدخله لدعم العملة الأوكرانية (هريفنيا) ارتفعت تكلفته إلى 4ر3 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة بمتوسط ملياري دولار في الشهر السابق له.



وقال محافظ البنك المركزي، كيريلو شيفتشينكو، في بيان: "يتطلب تطور التضخم من البنك الوطني إعادة تنشيط سياسة أسعار الفائدة لمنع المزيد من التدهور في توقعات التضخم ودولرة الاقتصاد".



ومع اقتراب عمر دفاع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي من 100 يوم، وترجيح معاناة اقتصاد البلاد من حالة اضطراب لفترة طويلة، تحرك صانعو السياسة المالية لإعادة النظام المالي إلى الوقوف على قدميه من خلال العودة إلى قرارات أسعار الفائدة العادية التي تم تعليقها.