صحيفة: موسيماني ينسى أحزان النهائي الأفريقي بحياة فارهة في جنوب أفريقيا

رصدت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، عودة بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إلى بلاده في أعقاب خسارة الفريق الأحمر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وخسر الأهلي من الوداد بهدفين دون رد في النهائي الأفريقي، ليفقد موسيماني فرصة نيل اللقب الرابع له في دوري الأبطال، والثالث على التوالي مع الأهلي.

ومنذ وصول موسيماني إلى مطار تامبو الدولي "جوهانسبرج"، رصدت الصحيفة تحركات موسيماني ولفتت إلى أن السيارة التي يستقلها تغيرت إلى واحدة أكثر رفاهية.

وأضافت أنه وصل إلى جنوب أفريقيا رفقة زوجته ووكيلته مويرا ثلاجالي، وكذلك مساعديه، حيث ذهب إلى منزله، ثم ظهر في وقت لاحق كمتحدث وضيف، خلال مؤتمر بعنوان "المرأة والرجل في مواجهة العنف ضد الأطفال".