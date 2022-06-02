شولتس يؤكد اعتزام الحكومة والولايات الاستعداد لتردي وضع كورونا في الخريف

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزام الحكومة الاتحادية والولايات الاستعداد بشكل جيد لاحتمال تردي وضع جائحة كورونا من جديد في الخريف المقبل.

وفي أعقاب مشاوراته مع رؤساء حكومات الولايات، قال السياسي الاشتراكي، اليوم الخميس، إن من المحتمل تحسن وضع الوباء بشكل جيد في الصيف، لكنه أشار إلى احتمال ظهور ظروف مختلفة في الخريف والشتاء، وقال: "ولهذا السبب كان الاتفاق الواضح على أن نستعد لهذه اللحظة تحديدا".

وقال شولتس: "نحن مقبلون الآن على العطلات الصيفية، إذا جاز لي أن اختار هذا المثال، وما يعنينا هنا هو أن نعد الإطارات الشتوية المناسبة حسب الأهمية؛ ولو كانت الطبيعة ستصبح جليدية للغاية، فربما سنحتاج عندئذ إلى إمكانيات أخرى تجعلنا نواصل المضي قدما بشكل آمن".

وأضاف شولتس أن لجنة خبراء وفريق أزمة سيقدمان مقترحات وبناء على هذه المقترحات سيتم التشاور بشكل مكثف على الصعيد القانوني، وقال إنه يتعين توفير كل إمكانيات التحرك المطلوبة.

ورفض شولتس استباق هذه المشاورات واكتفى بالتأكيد على ضرورة عدم وجود إغلاقات على مستوى ألمانيا لمؤسسات رعاية الأطفال والمدارس.