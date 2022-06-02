توجه أكثر من 200 رجل إطفاء أوروبي لمساعدة اليونان في مكافحة حرائق الغابات

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن أكثر من مئتي رجل إطفاء من دول أوروبية سوف يتمركزون في اليونان في الصيف للمساعدة مكافحة حرائق الغابات.

ومن المقرر وصول الدفعة الأولى من رجال الإطفاء من بلغاريا وألمانيا ورومانيا إلى اليونان اعتبارا من الأول من يوليو 2022، يتبعهم آخرون من فنلندا وفرنسا والنرويج.

كما ستدعم هذه الدول اليونان بمعدات تقنية.

وقال المفوض الأوروبي المعني بإدارة لأزمات يانيس لينارتشيتش في بيان صحفي عقب الموافقة على الدعم مع السلطات اليونانية "من الواضح أننا نواجه تغيرا عالميا في الطقس، وهو ما يستلزم منا- نحن الأوروبيين- الاستجابة بشكل مشترك".

ورغم أن اليونان تلقت دعما من دول أوروبية أخرى في الماضي للتصدي للحرائق، هذه هي المرة الأولى التي تمول فيها المفوضية الأوروبية وجودا احتياطيا.

وسوف يتمركز رجال الإطفاء في مواقع مختلفة باليونان، في عمليات تناوب داخل وخارج البلاد، تستمر الواحدة لمدة 15 يوما.

وشهدت اليونان حرائق غابات مدمرة بشكل متكرر خالا السنوات الأخيرة.

ويتم تنسيق مهمة نشر رجال الإطفاء وتمويلها من جانب المفوضية الأوروبية في إطار آلية الحماية المدنية التي يمكن للاتحاد الأوروبي والدول المشاركة طلب المساعدة من الدول الأخرى حال مواجهة محنة.