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وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 96 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:28 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 96 مليار  دولار.

 

وقالت الوزارة إنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 33 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 19 مليار دولار.

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات  يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء المقبل، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.

 

وكانت الوزارة باعت في الشهر الماضي سندات بقيمة 103 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 45 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 36 مليار دولار، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 22 مليار دولار.

 

وجاء الطلب على السندات فئة ثلاث سنوات وفئة ثلاثين عاما أعلى من المتوسط، في حين جاء على السندات فئة 10 سنوات في حدود المتوسط.


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