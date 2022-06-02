الإمارات تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا

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حققت دولة الإمارات الهدف المرجو من «الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19»، وأعلنت إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الخميس.

واستهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِمَن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه.

وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح كوفيد-19 لكل أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم «والتحصين للأفراد»، والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وتحققت النسبة المرجوة من خلال توفير اللقاح في جميع المراكز الصحية بالدولة الحكومية والخاصة لكل أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19.