 جانيت الأمريكية تعيد هيكلة أنشطتها في أمريكا - بوابة الشروق
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جانيت الأمريكية تعيد هيكلة أنشطتها في أمريكا

واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:31 ص

أعلنت مجموعة جانيت كو الأمريكية للإعلام وخدمات التسويق الرقمي، مساء أمس الأربعاء، إعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة من خلال إنشاء شركتين جديدتين وهما جانيت ميديا وديجيتال ماركتينج سوليوشنز.

وستركز شركة جانيت ميديا على خدمات الأخبار والمحتوى والأنشطة مثل الطباعة والتوزيع وخدمات حلول التسويق بين الشركات وتنمية الاشتركات. وسيقود الشركة ماريبل بيريز وادسورث كرئيس.

وستركز شركة ديجيتال ماركتينج سوليوشنز على العمليات التي تدعم حلول التسويق بما في ذلك خدمات العملاء والمنتجات والهندسة. وسيقود هذه الشركة كريس بارتون.

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