نائبة برلمانية موريتانية ترفض قرار طردها من حزب تواصل الإسلامي

قالت عضو البرلمان الموريتاني النائبة سعداني بنت خيطور اليوم الخميس، إن قرار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية( تواصل) الإسلامي المعارض طردها من الحزب مرفوض لأنه غير قانوني ولا سند له في نصوص الحزب.

ووصفت بنت خيطور في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، في نواكشوط إنها متمسكة بعضويتها في الحزب وإن فصلها " تعسفي".

وأضاف بنت خيطور إن الحكم بينها وبين من وصفتهم بـ "الثلة العنصرية" في الحزب هو وثائق الحزب ونظمه والدستور الموريتاني والقوانين.

ووصفت البرلمانية قرار فصلها بأنه ضربة للديمقراطية في موريتانيا، معتبرة أنه لم يراع التدرج في العقوبات، مضيفة أنها تتحدى أي جهة في الحزب أن تنشر استفسارا أو إنذارا وقعت هي على استلامه.

وأثارت بنت خيطور جدلا واسعا داخل حزبها بعد اتهامها للزعيم الروحي للتيار الإسلامي في موريتانيا الشيخ محمد الحسن ولد الددو بالتستر على ممارسات العبودية في المجتمع، وبأنه لم يصدر فتوى تحرم ممارسة الاسترقاق ضد شريحة العبيد السابقين والفئات المهمشة.

وتدافع بنت خيطور المنحدرة من شريحة "الصناع التقليدين" وهم من الشرائح المستضعفة في موريتانيا عن شريحتها وتهاجم العلماء وقادة المجتمع المحافظين وتتهمهم بمحاباة الإقطاع.

وكان المكتب التنفيذي لحزب تواصل قد أعلن مساء الخميس الماضي، فصل البرلمانية بنت خيطور بشكل نهائي من الحزب.