بايدن يعلن استيراد الحليب المجفف من أوروبا وأستراليا لعلاج أزمة نقص حليب الأطفال

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن عمليات نقل جوي لحليب الأطفال من أوروبا وأستراليا للتعامل مع أزمة النقص الحاد في حليب الأطفال المجفف.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بايدن التقى، اليوم الأربعاء، مع المسؤولين التنفيذيين لشركات الحليب المجفف لمناقشة استيراد الحليب المجفف بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي.

وقال بايدن في الاجتماع: "بصفتي أبًا وجدًا، أتفهم مدى الإحباط بسبب هذا النقص، ودعا إلى زيادة إنتاج "تركيبات حليب آمنة.

جدير بالذكر أن هناك أزمة نقص حادة في لبن الأطفال المجفف في الولايات المتحدة والذي أسفر عن وفاة رضيعين ودخول حالتين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية عاجلة لتأثرهما إزاء نقص التغذية.