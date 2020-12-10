فايزر تسعى للحصول على ترخيص لإعطاء لقاح كورونا للأطفال دون سن 5 سنوات

قالت شركة فايزر الأربعاء إنها طلبت من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تصريحا لإعطاء لقاحها المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ للأطفال دون سن الخامسة.

وكشف استطلاع حديث للرأي عن أن 18% من آباء الأطفال دون سن الخامسة يقولون إنهم سيلقحون أطفالهم على الفور بمجرد التصريح، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وقالت شركة فايزر في وقت سابق من هذا الشهر إن ثلاث جرعات صغيرة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 أثبتت فعاليتها بنسبة تزيد عن 80% في إثارة استجابة مناعية قوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و5 سنوات.

كانت شركة موديرنا قدمت طلبا إلى إدارة الأغذية والعقاقير الشهر الماضي للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لكوفيد 19 مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 6 سنوات.

وزاد الطلب من الضغط على إدارة الأغذية والعقاقير للتصرف بسرعة.