قتلى وجرحى في هجوم على حافلة ركاب على طريق دير الزور تدمر شرقي سوريا

قال مصدر طبي في مدينة دير الزور شرقي سوريا إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرين جراء اعتداء على حافلة ركاب على طريق دير الزور - تدمر بمنطقة شولا اليوم الخميس.

وأكد المصدر الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية "أن 4 من المصابين حالتهم حرجة".

واتهم مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ الهجوم على الحافلة "الهجوم يحمل بصمات تنظيم داعش الذي ينشط في مناطق بادية دير الزور الجنوبية".

وأضاف المصدر لـ(د. ب. أ): "إطلاق الرصاص بشكل قريب على الركاب داخل الحافلة هو من أعمال مسلحي داعش، وهذه المنطقة الصحراوية لا يتواجد بها أحد غير مسلحي داعش الذين يشتبكون بشكل متكرر مع القوات الحكومية السورية، واستغلال المسلحين الأجواء المغبرة للتقدم باتجاه طريق دير الزور دمشق".