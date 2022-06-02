رئيسة وزراء السويد تتعهد بالاستقالة حال سحب الثقة من وزير العدل

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون أنها ستسقيل إذا سحب البرلمان الثقة من وزير العدل بحكومتها الأسبوع المقبل؛ ما قد يضع مصيرها بين يدي نائبة كردية المولد أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وطرح حزب الديمقراطيين السويديين القومي اقتراحا بسحب الثقة من وزير العدل، وتحظى الخطوة بتأييد أحزاب معارضة، بإجمالي 174 من 349 مقعدا في البرلمان.

ويعني ذلك أنهم في حاجة إلى صوت إضافي لتمرير التصويت؛ ما يسلط الضوء على أمينة كاكابافه، وهي نائبة مستقلة بالبرلمان لها خلفية كردية.

يشار إلى أن الوضع حساس بالنسبة إلى أندرسون فيما تعرقل انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تركيا، التي طلبت من السويد القيام بالمزيد لتضييق الخناق على الجماعات الكردية التي يعتبرها أردوغان إرهابية.