قالت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي «الفاو»، إن عمل المنظمة الأممية في مصر مختلف عن العمل بدول أخرى، لافتة إلى أن التركيز مرتبط بمجال التنمية، ومساعدة صغار المزارعين لتطوير أساليبهم في الزراعة، والتغذية المدرسية، ومساعدة المجتمع بصورة متكاملة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحكومة المصرية تضطلع بدورها في رصد الأسعار وتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، موضحة أن مهمة المنظمة مرتبطة بأن تكون الشرارة للمشروعات.

ولفتت إلى دعم المنظمة لبعض المشروعات المتخصصة، متابعة: «لدينا التقنيات والخبرة في أمور معينة، فمشروعاتنا في الصعيد مرتبطة بالطاقة النظيفة في أكثر من مجتمع، وبعض المجتمعات حصلت على دعم من الحكومة لتكرار التجربة».

وأوضحت المتحدثة باسم الفاو، أن المنظمة مسؤولة عن التعاون مع الحكومة في ملف التغذية المدرسية، داخل المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد الموجودة في مناطق نائية، إضافة إلى تنمية الريف والعمل مع المرأة وتمكينها.

وتابعت: «منبهرة بنموذج المرأة المصرية في الأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومحافظات الصعيد، المرأة المصرية قادرة على أنها تقوِّم العمل، والنتيجة بعد حصولها على قرض لإقامة مشروع ومساعدتها بالتنقية وتعليمها تكون مبهرة».