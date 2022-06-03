جولدمان ساكس: الأسواق الصاعدة ستستفيد من ذروة الدولار

ذكرت مجموعة جولدمان ساكس جروب الأمريكية العملاقة للخدمات المالية أن أسهما وسندات وعملات تتأهب لجني مكاسب ذروة محتملة للدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قيصر ماسري وجولين زهونج، من جولدمان ساكس الأمريكي، القول إن تراجعا بحوالي 3% في مقياس رئيسي للدولار الأمريكي، منذ أعلى نقطة في منتصف مايو، يشير إلى انتعاش في الأسواق النامية، والتي تتجه إلى تحقيق أداء أفضل عن بقية أسواق العالم خلال الأشهر التالية على دورة ذروة الدولار.

وكتب المحللان الماليان في مذكرة للعملاء اليوم الخميس أن "دورات الدولار الأمريكي الضعيف تتجه إلى أن تكون بشيرا إيجابيا لأصول الأسواق الصاعدة"، وأشارا إلى الجاذبية التي يتمتع بها مؤشر "إم إس سي آي تشاينا" للأسواق الناشئة.