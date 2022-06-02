غلق وتشميع مركز لعلاج الإدمان بالزقازيق يدار بدون ترخيص أو أطباء

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غلق وتشَميع مركز لعلاج الإدمان يدار بدون ترخيص أو فريق طبي ويفتقر للاشتراطات الصحية ويشكل خطر داهم على صحة المرضي.

وكان المحافظ الدكتور ممدوح غراب قد كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط غير المرخص والمخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

وخلال أحد الحملات، تمت مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضي النفسيين، يبلغ عددهم ٢٨ فردًا، والمكان غير مستوفي للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم.

ووجه وكيل الوزارة بنقل حالات الإدمان والنفسية، من المركز غير المرخص إلي مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والاطمئنان علي تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.