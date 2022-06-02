العراق: انطلاق عملية أمنية لتجفيف منابع الإرهاب في تكريت

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أعلنت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة تكريت الواقعة شمال غرب العاصمة بغداد، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي .

وذكرت القوات الأمنية ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين ومديرية الأمن في المحافظة شرعت بعملية أمنية شمال غرب تكريت الواقعة شمال غرب العاصمة بغداد " .

وأشار البيان إلى أن "العملية شملت تفتيش وتأمين المناطق الواقعة بمحاذاة عين الفرس باتجاه وادي الثرثار في جزيرة صلاح الدين لملاحقة والقضاء على عصابات داعش الإرهابية في البلاد".

وكانت القوات الأمنية العراقية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.