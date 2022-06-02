حذر الإعلامي مصطفى بكري من تعاطي المخدرات وخاصة مخدر الشابو، الذي يدمر الصحة ويسبب الوفاة، ويدفع المدمنين إلى ارتكاب جرائم لا تخطر على بال أحد.



وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد: «أي حد بياخد هذا المخدر يظل مستيقظا لمدة 3 أيام، ويقدم على أفعال لا يتصورها أحد مثل قتل الأب والأم وغيرها لأنه يرى الآخر مثل الشيطان».



وتابع مصطفى بكري «حذاري يا جماعة من الشابو، وخلوا بالكم من أولادكم لأن الدنيا مبقتش هي الدنيا، وولاد الحرام بيستهدفوا الشباب».



وذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، برئاسة الوزيرة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، يبذل جهودا كبيرة في سبيل أداء دوره.