لاجئون أوكرانيون يغادرون بلغاريا بسبب مخاوف بشأن ظروف الإقامة

يتوجه آلاف اللاجئين الأوكرانيين الذين طلبوا الاحتماء من الغزو الروسي في بلغاريا الآن إلى دول اخرى وسط مخاوف بشأن الإقامة في المساكن.

ووفرت بلغاريا في البداية مساكن لنسبة معقولة من الأوكرانيين الوافدين في فنادق على طول ساحلها المطل على البحر الأسود. لكن بلغاريا تشير الآن، لدى وصول الموسم السياحي، إلى أنه ينبغي نقل اللاجئين إلى أماكن أقل جودة.

لكن الأوكرانيين أبدوا استياءهم إزاء الخطوة، وذكروا أنهم قلقون ألا يتمكنوا من الحصول على الخدمات الضرورية إذا تم نقلهم إلى المناطق الداخلية، لذلك رحل العديد منهم إلى دول أخرى.

واستقل العديد منهم حافلات إلى رومانيا، التي يأملون السفر منها إلى أوروبا الغربية.

وأشار إحصاء للسلطات البلغارية اليوم الخميس إلى وجود نحو 80600 لاجئ أوكراني في بلادهم، ويعد ذلك انخفاضا كبيرا عن عددهم يوم الاثنين الماضي، عندما وصل العدد إلى حوالي 90 ألفا.

واعتذرت نائبة رئيس الوزراء كالينا كونستانتينوفا للاجئين اليوم عن أي توترات سببها التغير في سياسة السكن.