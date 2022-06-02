نقيب المهندسين يكرم مراد باخوم الفائز بجائزة أفضل مهندس بالشرق الأوسط

كرَّم نقيب المهندسين طارق النبراوي، وهيئة مكتب النقابة، ومجلس شعبة الهندسة المدنية، الأستاذ الدكتور مراد ميشيل باخوم، الفائز بجائزة أفضل مهندس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام2021، من مؤسسة ميد العالمية، عن تصميم مشروعات مختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وعدد كبير من المشروعات الهندسية الأخرى.

وقال النبراوي إن الدكتور مراد باخوم مهندس عظيم صاحب إسهامات هندسية عظيمة، وهو قدوة لشباب المهندسين، وامتداد رائع لوالده الراحل الأستاذ الدكتور ميشيل باخوم، أحد رموز الهندسة في مصر"، مضيفا: كلنا سعداء بإنجازاته وبتكريمه العالمي، ونعتبره تكريمًا لكل مهندسي مصر ولمهنة الهندسة المصرية، صاحبة التاريخ العريق".

وأضاف أن ما حققه الدكتور مراد باخوم يُعد دليلًا جديدًا على أن الهندسة المصرية لا تزال موجودة وبقوة على الساحة العالمية، مؤكدا أن مصر تشهد مشروعات عمرانية وهندسية عملاقة خلال السنوات الأخيرة، لكن للأسف إدراك الشعب المصري لهذه المشروعات العظيمة وقيمتها وحجمها ليس على المستوى المطلوب الذي نرجوه، ولهذا ستنظم نقابة المهندسين رحلات لزيارة هذه المشروعات لنشر التوعية بتلك المشروعات وبحجم إنجاز المهندسين فيها".

ومن ناحيته، أشاد المهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين، بما حققه الدكتور مراد باخوم من أعمال هندسية وضعته في مقدمة مهندسي العالم، قائلا: "نقابة المهندسين تسعد اليوم بتكريم الدكتور مراد باخوم، ويسعدها أن تتواصل بكل الحب والمودة، وأن تكرم جميع خبراء وأعلام الهندسة المصرية، الذين نعتبرهم خير سفراء للهندسة المصرية في العالم".

ومن جهته، وجه الأستاذ الدكتور مراد ميشيل باخوم، الشكر لنقيب المهندسين ولهيئة مكتب النقابة ومجلس شعبة الهندسة المدنية على تكريمه، قائلا: "فخر لي أن أكون في نقابة المهندسين، وأن تُكرِّمني النقابة، التي أعتز وأفخر بالانتماء إليها، وأتشرف أن يتم تكريمي في قاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة التي تذكرني بعمالقة الهندسة المصرية، وأشكر أساتذتي بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، وأشكر كل زملائي في المكتب، الذين لولاهم ما حققت هذه الجائزة، فالعمل الهندسي في حقيقته عمل جماعي، ولهذا أؤكد أنه لولا تفاني زملائى، ولولا الروح الطيبة التي يعملون بها ما حققت هذه الجائزة التي أعتبرها شهادة تكريم عالمية لكل المشروعات الهندسية التي تشهدها مصر في السنوات السبع الأخيرة".