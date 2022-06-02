استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي

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واصل التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية نموه في أبريل مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي، مما عزز الطلب على خدمات السفر والمواد الغذائية، وفقا لبيانات صدرت اليوم الخميس.

وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 16.5 تريليون وون (13.2 مليار دولار أمريكي) في أبريل، بزيادة 11.9% عن العام السابق، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفعت المشتريات التي تتم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 15.7% على أساس سنوي إلى 12.3 تريليون وون. وشكل التسوق عبر الهاتف المحمول 74.6% من القيمة الإجمالية للتسوق عبر الإنترنت.