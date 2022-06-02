 استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي - بوابة الشروق
الخميس 2 يونيو 2022 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي

سول - د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:25 ص

واصل التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية نموه في أبريل مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي، مما عزز الطلب على خدمات السفر والمواد الغذائية، وفقا لبيانات صدرت اليوم الخميس.

وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 16.5 تريليون وون (13.2 مليار دولار أمريكي) في أبريل، بزيادة 11.9% عن العام السابق، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفعت المشتريات التي تتم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 15.7% على أساس سنوي إلى 12.3 تريليون وون. وشكل التسوق عبر الهاتف المحمول 74.6% من القيمة الإجمالية للتسوق عبر الإنترنت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك