روسيا تعلن صد هجوم للقوات الأوكرانية في منطقة سلادكو

صدت قوات دونيتسك مع الجيش الروسي هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من منطقة سلادكو، وتم تدمير مركبة عسكرية وتصفية ما يصل إلى 15 فردا، وفقا لما ذكرته القوات دونيتسك الانفصالية.

وجاء في البيان: «نتيجة للأعمال المشتركة لجنود جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم صد هجوم للعدو في منطقة سلادكو من اتجاه نوفوميخايلوفكا. دمر جنودنا ناقلة جند مدرعة وما يصل إلى 15 فردا».

وأشار البيان إلى أنه تم قمع نقطتي إطلاق نار للعدو في منطقة بلدة مارينكا أثناء العملية، وأضاف أن «العدو تراجع وعانى من خسائر كبيرة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس.

وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقصف القوات المسلحة البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.