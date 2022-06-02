لجنة العفو الرئاسي: خروج مجموعة من 10 أشخاص من سجن طرة صباح الخميس

قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن هناك خطوات يتم تنفيذها على أرض الواقع فيما يتعلق بقوائم العفو عن السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو قتل أو رفع سلاح، مؤكدا أن خير دليل على ذلك خروج المهندس يحيى حسين عبدالهادي اليوم بالعفو الرئاسي.

وأضاف العوضي، في اتصال هاتفي لبرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامي معتز عبدالفتاح، على فضائية "الشمس" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك رسالة وصلت إليه من زوجة أحد المحبوسين، بعد أن شعرت أنه ينوي الرحيل عن لجنة العفو الرئاسي بعد موجة الهجوم التي شنت على اللجة، موضحا مفاد الرسالة أنها قالت له: "أنت عارف ربنا اختارك في المكان ده عشان تسترنا".

وأوضح أن ما توصلت إليه اللجنة ليس المنتج المثالي، مؤكدا أنها تعمل جاهدة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، مضيفا أن هناك مجموعة مكونة من 10 أشخاص ستخرج من سجن طرة مباشرة على بيوتهم.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.