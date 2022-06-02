احتمال توقف التراجع المطرد في عدد إصابات كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم الخميس، احتمال توقف التراجع المطرد في أعداد إصابات كورونا في ألمانيا لأول مرة.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر، مساء اليوم الخميس، إن معدل الإصابة الأسبوعي خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 29 مايو الماضي تراجع مجددا بنسبة 37% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لكن المعهد لفت إلى أن التراجع في المؤشر ركد خلال الأسبوع الجاري.

وأظهرت البيانات المتعلقة بمتحورات فيروس كورونا تزايد الدور الذي تلعبه السلالة الفرعية "بي ايه.5" للمتحور أوميكرون في ألمانيا، حيث حققت نسبة هذه السلالة في فحوص العينات العشوائية منذ نهاية أبريل زيادة من أسبوع لأسبوع تقارب الضعف، ورغم ذلك فإن هذه النسبة لا تزال عند مستوى متدن بحق إذ وصلت إلى 2ر5% الآن.

يذكر أن هذه السلالة أدت إلى عودة الارتفاع في أعداد الإصابات في دول من بينها جنوب افريقيا والبرتغال.

ولا تزال السلالة الفرعية "بي ايه.2" هي الموجود في أغلب العينات، كما زادت نسبة السلالة "بي ايه.4" بعض الشيء لكنها ظلت تحت نطاق الـ1%.

وأوضح التقرير أن المعدل الأسبوعي لاختبارات "بي سي آر" للكشف عن عدوى كورونا انخفض لأول مرة منذ شهور إلى أقل من 500 ألف اختبار في الأسبوع. ومن المرجح أن هذا التراجع يعزى إلى عيد الصعود (الذي وافق يوم 26 من الشهر الماضي).

ودعا المعهد إلى الالتزام بالتوصيات الخاصة بتجنب حالات الإصابة، ودعا المعهد على وجه الخصوص المجموعات المعرضة للمخاطر والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما إلى أخذ جرعة تنشيطية ثانية لحماية أنفسهم من الإصابة بمسار خطير للمرض.