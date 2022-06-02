الحكومة التركية تقترح حوافز لدعم مركز إسطنبول المالي

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أظهر مشروع قانون مقدم للبرلمان التركي أن الحكومة تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز عمالية للمؤسسات المالية المشاركة في مشروع "مركز إسطنبول المالي".

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، فمن المقترح إعفاء 75% من دخل المؤسسات المالية من قاعدة ضريبة الشركات.

كما ستحصل المؤسسات المالية على إعفاء ضريبي للمعاملات المصرفية والتأمينية.

ولن تخضع عمليات الشركات لرسوم ولا لضريبة دمغة.

كما من المقترح أن تحصل المؤسسات المالية الحاصلة على شهادة مشاركة على خصومات ضريبية للموظفين الذين لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات من العمل في الخارج.

ولن تخضع اتفاقيات إيجار العقارات في المركز المالي لضريبة الدمغة والرسوم القانونية الأخرى.

ومن المقرر أن يبدأ المركز عملياته في النصف الثاني من عام 2022.

وتستهدف السلطات أن يجذب مركز إسطنبول المالي 250 مليار دولار إلى تركيا بحلول عام 2036.