الكرملين: روسيا لن تبيع موارد الطاقة بخسارة

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن رغبة الاتحاد الأوروبي في شراء النفط من روسيا بسعر أقل من السوق، بأن روسيا لن تبيع موارد الطاقة بخسارة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، وقال بيسكوف للصحفيين: «هذه قضايا اقتصادية، لكن المشكلات اللوجستية مستمرة هناك على أي حال، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وبالتالي كل شيء ينظمه السوق، على الرغم من الصعوبات المصطنعة التي تثيرها العقوبات».

وأضاف بيسكوف: «بالطبع لن تبيع روسيا أي شيء بخسارة، على أي حال، إذا انخفض الطلب في مكان ما، أو إذا زاد في مكان ما، فهناك إعادة توجيه للتدفقات، والبحث عن أفضل الظروف».

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الدول الغربية تناقش خيار شراء النفط الروسي بأقل من أسعار السوق، بدلا من مقاطعة استيراده.

وبحسب قوله، تحاول الدول الغربية إيجاد طريقة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف بايدن: «لديكم مشكلة ظهرت الآن بعد القرار الأوروبي تقييد مشترياتها من النفط الروسي، هناك مناقشات نشطة حول ما يمكن فعله - ربما حتى شراء النفط، ولكن بسعر محدود».

ومنذ أيام، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن قادة دول الاتحاد الأوروبي توصلوا في الجلسة الأولى لقمة بروكسل إلى اتفاق يقضي بحظر جزئي على واردات النفط من روسيا.

وكتب ميشيل على «تويتر»: «تم التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا».

وأكد ميشيل أن «الحزمة السادسة من العقوبات تشمل إجراءات أخرى أيضا مثل فصل "سبير بنك" الروسي عن نظام "سويفت"، وحظر بث 3 قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد، وفرض عقوبات على أشخاص روس».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه «بحلول نهاية العام سيقلل الاتحاد الأوروبي وارداته من النفط الروسي بنسبة 90%».