العجز التجاري للهند يرتفع بثلاثة أمثال في مايو ويتجاوز 23 مليار دولار

اتسع العجز التجاري للهند في مايو ليصل إلى 33ر23 مليار دولار مقابل 53ر6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حيث زادت فاتورة واردات البلاد من البترول بحوالي الضعف، مع حدوث قفزة في أسعار النفط الخام، وفقا لبيانات تجارية أولية صدرت عن الحكومة اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن البيانات، أن صادرات السلع في مايو بلغت 29ر37 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5ر15% مقابل 30ر32 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وبلغت واردات السلع الشهر الماضي 62ر60 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1ر56%، مقابل 83ر38 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغت واردات البترول الشهر الماضي 1ر18 مليار دولار مقابل 47ر9 مليارا في مايو عام 2021.

وقفزت واردات الذهب إلى 83ر5 مليار دولار مقابل 7ر677 مليون دولار.

وبلغت واردات الفحم 33ر5 مليار دولار مقابل 99ر1 مليار دولار.