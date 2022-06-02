روبرت كوخ يسجل زيادة طفيفة في معدل إصابات كورونا الأسبوعي بألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة طفيفة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 221.4، فيما كان يبلغ أمس 207.0.

وكان هذا المعدل يبلغ 262.6 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 639.5.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد ربما لا ينقل صورة كاملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا. ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد؛ نظرا لزيادة العبء الذي تعرضت له مكاتب الصحة، ولأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي آر).

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 48 ألفا و502 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 131 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 39 ألفا و705 حالات إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 136 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 26 مليونا و409 آلاف و455 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أو تسجيلها.