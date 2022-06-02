 رجل أعمال سابق يقود سلوفينيا بهدف إصلاح العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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رجل أعمال سابق يقود سلوفينيا بهدف إصلاح العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:43 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:43 ص

حصل رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب على دعم البرلمان لحكومته الجديدة اليوم الأربعاء، وتعهد بإعادة القيم الديمقراطية وإصلاح علاقات البلاد بدول الاتحاد الأوروبي الرئيسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ومنح النواب تأييدهم للحكومة، حيث صوت 53 نائبا بالبرلمان لصالحها مقابل رفض 28 نائبا لها. ويقود الحكومة حزب حركة الحرية الجديد، مدعوما من حزبين يساريين.

ويسيطر الائتلاف على 53 من 90 مقعدا، بأغلبية كبيرة من المحتمل أن تمنحها نفوذا حيث تسعى لحماية المواطنين من التكاليف المرتفعة للطاقة والغذاء.


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