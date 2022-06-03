ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 2ر0 %، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى 5ر84 مليون، حتى الساعة23ر2 ظهر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أعلى من متوسط الارتفاع اليومي وهو 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 62ر9 مليون حالة، بتغير طفيف عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 282 ألفا و619.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث بلغ 51.

وشهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 107 أشخاص.