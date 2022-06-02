مؤسسة الدوحة تطلق تحدي صناعة الأفلام عن كرة القدم

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أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن شراكتها مع الاتحاد القطري لكرة القدم لإطلاق تحدي صناعة الأفلام عن كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية.

ويمكن لصناع الأفلام من عمر 18 إلى 25 عاماً الراغبين بخوض هذه المسابقة، المشاركة في ورشة عمل خاصة تقيمها المؤسسة حول موضوع كرة القدم القطرية، بهدف مساعدتهم على تطوير أفلامهم القصيرة الخاصة بالتحدي، والتي سيتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم خاصة بهدف اختيار الفائزين.

‏‎وتم استلهام موضوع "تحدي صناعة الأفلام عن كرة القدم القطرية " من استضافة قطر للبطولة العالمية، بهدف توفير فرصة للمجتمع المحلي لإظهار شغفه بهذه الرياضة الشعبية.

‏‎وتقام ورشة العمل الخاصة بالتحدي من 21 مايو ولغاية 23 يونيو في كتارا، يتعرف خلالها المشاركون على أساسيات صناعة الأفلام ويقومون بتمارين عملية لاكتساب التقنيات والمهارات المطلوبة لصناعة الفيلم القصير.

وتتضمن هذه المهارات العناصر الرئيسية لتطوير الفكرة والنص والسرد القصصي البصري وصولاً إلى إنتاج الأفلام.