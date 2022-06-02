تركيا ترسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال سوريا

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية كبيرة ليل الأربعاء/الخميس إلى الأراضي السورية عبر معبري تل أبيض ومعبر باب السلامة وسط تصعيد عسكري كبير بين الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى في مناطق شمال سوريا.

وقال قائد عسكري فيما يعرف بالجيش الوطني التابع للمعارضة السورية: "دخلت مساء اليوم الأربعاء تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للجيش التركي من معبر باب السلامة الحدودي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي وتوجهت إلى القواعد التركية كما دخل رتل آخر من معبر تل أبيض بريف الرقة الشمالي واتجه الرتل إلى مناطق جنوب تل أبيض".

ويأتي دخول التعزيزات العسكرية التركية إلى سوريا بعد التصعيد الذي شهدته مناطق شمال سوريا بين فصائل المعارضة الموالية لتركيا وبين قسد .

وقال سكان محليون في مناطق ريف تل أبيض الغربي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجيش التركي وفصائل المعارضة أطلقوا عشرات القذائف على عدة قرى غرب تل أبيض الخاضعة لسيطرة قسد.

وقال طبيب في مستشفى تل أبيض لـ (د.ب.أ) :"قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة وتم تحويل أحد المصابين إلى المشافي التركية".

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً نشر على موقعها الرسمي حول القصف التركي على مناطق سيطرة قسد.

وجاء في البيان :"وصلت الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستوى خطيرا مع القصف المدفعي والصاروخي الشامل والعشوائي الذي استهدف العشرات من القرى والبلدات الآهلة بالسكان في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث استهدف الاحتلال منذ الصباح الباكر أكثر من 30 قرية والعشرات من التجمعات السكنية، وذلك بأكثر من 370 قذيفة مدفعية وصاروخية إضافة إلى استهداف واحد بواسطة طائرة مسيرة انتحارية".

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها أن "كثافة القصف التركي الوحشي وزيادة مدته وتركيزه على المناطق الآهلة بالسكان، وكذلك استخدام التجمعات المدنية في المناطق المحتلة كغطاء لانطلاق الهجمات تؤكد النزعة التركية في ترهيب وتهجير المزيد من المدنيين في إطار خطة مدبرة للنظام التركي لتجذير الاحتلال على الجغرافية السورية".